Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце — Finance.ua

Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце
601 підприємство, які взяли участь в програмі релокації, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії.
Про це повідомляє Мінекономіки.
А 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України. Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування.
Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька.
Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях
Борітеся
— поборемо! Слава Україні!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.