Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце — Finance.ua

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Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце

Вчора 10:45Казна та Політика
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601 підприємство, які взяли участь в програмі релокації, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії.
Про це повідомляє Мінекономіки.
А 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України. Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування.
Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька.
Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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