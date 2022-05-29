Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце — Finance.ua

Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце

Вчора 10:45 — Казна та Політика

601 підприємство, які взяли участь в програмі релокації, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії.

Про це повідомляє Мінекономіки.

А 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України. Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування.

Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька.

Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях

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