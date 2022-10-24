Визначився новий прем'єр Великобританії — Finance.ua

Визначився новий прем'єр Великобританії Вчора 16:20

Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем’єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем’єром стане Ріші Сунак.

Про це повідомляється в Twitter

«Ми обрали нашого наступного прем’єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має повну підтримку», — йдеться в заяві Мордонт.

За її словами, новому уряду консерваторів потрібно об’єднатися перед країною та новим прем’єром, щоб разом працювати на благо британців.

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