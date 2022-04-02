"Вийди на роботу — допоможи фронту": Арестович закликав українців відновлювати економіку країни — Finance.ua

Радник глави офісу президента Олексій Арестович закликав українців виходити на роботу і таким чином допомагати фронту.
Про це він сказав під час брифінгу 2 квітня.
«Економічний блок закликає усіх повертатися до нормального життя або близького до нормального життя там, де це можливо — у тих районах, які звільнені від противника і не несуть особливої загрози. А тим більше, у містах центральної та західної України, або на сході і в центрі України, де немає безпосередньої загрози», — закликав Арестович.
За його словами, відновлення економіки — критично важливе для відновлення соціального-політичного і психологічного життя українців.
«Повернення до побутових звичок, включно з виходом на роботу, дуже сприяє відновленню психіки, здоров’я і настання миру й злагоди в наших містах. Той, хто ходить зараз на роботу, найбільш дієвим способом допомагає фронту і нашій спільній перемозі. Гасло дня: вийди на роботу — допоможи фронту та Україні», — заявив радник глави ОП.