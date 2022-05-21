Вивозять машинами: на Запоріжжі окупанти викрали 300 тонн зерна — Finance.ua
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Вивозять машинами: на Запоріжжі окупанти викрали 300 тонн зерна

Вчора 14:33Аграрний ринок
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У Запорізькій області російські військові крадуть зерно. Вони вивозять запаси фермерів та пайовиків. З Кам’янки-Дніпровської російські окупанти вивезли 300 тонн зерна.
По це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Окупанти вивозять зерно машинами. Вони забирають запаси фермерів та пайовиків. Про викрадення зерна розповіли мешканці міста Кам’янка-Дніпровська та села Мала Білозерка.
«Мешканці Кам’янки-Дніпровської повідомляють, що вчора росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна. А за інформацією жителів села Мала Білозерка, загарбники забрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків», — йдеться у повідомленні.
У селі Інженерне Пологівського району місцеві повідомляють, що на території громади перебуває дуже багато рашистів. Населений пункт перебуває на межі гуманітарної катастрофи, там також відсутні ліки. Більшість пенсіонерів не мають змоги отримати пенсію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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