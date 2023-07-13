Виводити немає чого: вперше від початку війни росіяни перестали ховати гроші за кордоном — Finance.ua
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Виводити немає чого: вперше від початку війни росіяни перестали ховати гроші за кордоном

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Виводити немає чого: вперше від початку війни росіяни перестали ховати гроші за кордоном
Виводити немає чого: вперше від початку війни росіяни перестали ховати гроші за кордоном
Вперше з березня 2022 року загальний обсяг переказів з росії в сусідні країни, які влада рф не відносить до «недружніх», скоротився.
Як повідомляє РБК з посиланням на дані центральних банків Казахстану, Грузії, Вірменії та Киргизстану, максимальне скорочення переказів в річному вираженні було зафіксовано в травні 2023 року.
У травні 2023 року в ці чотири країни було переведено 625,9 мільйона доларів, що на 33% менше, ніж у травні 2022 року. У квітні з росії в чотири сусідні країни було відправлено 650,4 мільйона доларів.
Як йдеться в матеріалі, на зниження обсягу переказів могло вплинути те, що частина росіян вже вивели наявні у них кошти за кордон. Крім того, однією з причин могли стати обмеження на перекази, які банки вводять, побоюючись вторинних санкцій.
У березні 2022 року ЦБ росії заборонив переводити понад п’ять тисяч доларів. Пізніше обмеження були значно пом’якшені.
З квітня 2022 року сумарний обсяг переказів з росії до Казахстану, Грузії, Вірменії та Киргизстану зростав.
За підсумками 2022 року росіяни «витягли» з рахунків близько 40 млрд доларів, що підвело Центрбанк рф до межі валютного розорення. Станом на 28 квітня 2023 року загальний обсяг доларів в російських банках скоротився до мінімальних значень більш ніж за 10 років.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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