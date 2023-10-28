Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої

Технології&Авто
9
Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої
Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої
Компанія Apple планує розробити функції з вбудованим штучним інтелектом для всього спектра своїх пристроїв. На це технологічний гігант витратить близько 1 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Одним із найінтенсивніших і наймасштабніших напрямів діяльності компанії Apple наразі є її зусилля з реагування на ажіотаж навколо штучного інтелекту, що охопив технологічну галузь.
Читайте також
Так, компанія створила власну велику мовну модель під назвою Ajax і запустила внутрішній чат-бот під назвою Apple GPT для тестування функціональності. Наступним важливим кроком буде визначення того, наскільки ця технологія відповідає вимогам конкурентів і як Apple застосовуватиме її у своїх продуктах.
У компанії мають намір додати підтримку ШІ в усі свої гаджети, а також у багато сервісів. Крім того, інженери Apple працюють над інструментом на базі штучного інтелекту для розробників, який дасть змогу створювати додатки та сервіси.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.