Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої — Finance.ua

Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої 28.10.2023, 02:22 — Технології&Авто

Витратить 1 млрд доларів. Apple планує впровадити ШІ у всі свої пристрої

Компанія Apple планує розробити функції з вбудованим штучним інтелектом для всього спектра своїх пристроїв. На це технологічний гігант витратить близько 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Одним із найінтенсивніших і наймасштабніших напрямів діяльності компанії Apple наразі є її зусилля з реагування на ажіотаж навколо штучного інтелекту, що охопив технологічну галузь.

Читайте також Apple готує систему, яка оновлюватиме навіть нерозпаковані iPhone в магазинах

Так, компанія створила власну велику мовну модель під назвою Ajax і запустила внутрішній чат-бот під назвою Apple GPT для тестування функціональності. Наступним важливим кроком буде визначення того, наскільки ця технологія відповідає вимогам конкурентів і як Apple застосовуватиме її у своїх продуктах.

У компанії мають намір додати підтримку ШІ в усі свої гаджети, а також у багато сервісів. Крім того, інженери Apple працюють над інструментом на базі штучного інтелекту для розробників, який дасть змогу створювати додатки та сервіси.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.