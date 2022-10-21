Витрати України на імпорт нафтопродуктів зросли на 72% — Finance.ua

Витрати України на імпорт нафтопродуктів зросли на 72% Вчора 09:45 — Казна та Політика

Україна у січні-вересні 2022 року імпортувала 5,23 млн т нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710: бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та ін.), що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період торік (5,98 млн т).

Про це свідчать дані Державної митної служби.

За даними служби, нафтопродуктів імпортовано на суму $6,14 млрд, що на 72,1% більше, ніж у січні-вересні-2021 ($3,57 млрд).

З білорусі імпортовано палива на $793,511 млн (частка — 12,93%), з Індії — на $688,353 млн (11,21%), з рф — на $590,393 млн (9,62%), з інших країн — на $4,66 млрд (24%).

Крім того, Україна за дев’ять місяців експортувала 55,359 тис. т (-79% до січня-вересня-2021) нафтопродуктів на загальну суму $64,544 млн (-56,5%). Вартість постаченого на адресу контрагентів з Литви палива становила $16,404 млн, з Туреччини — $11,533 млн, з Естонії — $6,022 млн, з інших країн — $30,586 млн.

За даними митної служби, Україна 2021 року імпортувала 8,79 млн т нафтопродуктів, що на 9,6% більше, ніж 2020-го (8,23 млн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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