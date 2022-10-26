Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні

324
Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні
Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні
Тенденція щомісячного зниження чистих витрат українців за кордоном, яка спостерігалася з травня цього року, була порушена у вересні, коли ці витрати зросли до $1,5 млрд з $1,3 млрд у серпні.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на Міжнародній експертній конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, якщо у січні-лютому ця стаття платіжного балансу була близько нуля, то в березні дефіцит по ній зріс до $1,6 млрд, у квітні — до $1,7 млрд, а травні — до $2,4 млрд.

Як вигідно відправити гроші за кордон: 5 корисних сервісів

У наступні місяці він скорочувався: у червні — до $1,9 млрд, у липні — до $1,4 млрд та у серпні — до $1,3 млрд.
«Щоб люди поверталися, потрібно створити безпечні умови», — наголосив Марченко.
За даними ООН на 18 жовтня, загалом з України з початку повномасштабної війни виїхало (без урахування потоку на в’їзд) 14,3 млн осіб. Водночас в Україну з 28 лютого по 18 жовтня в’їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 6,9 млн осіб.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України провело черговий аукціон з продажу військових облігацій. На ньому відомству вдалося залучити 1,55 млрд грн до держбюджету.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.