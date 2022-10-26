Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні — Finance.ua

Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні Вчора 12:23

Витрати українців за кордоном зросли до $1,5 млрд у вересні

Тенденція щомісячного зниження чистих витрат українців за кордоном, яка спостерігалася з травня цього року, була порушена у вересні, коли ці витрати зросли до $1,5 млрд з $1,3 млрд у серпні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на Міжнародній експертній конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, якщо у січні-лютому ця стаття платіжного балансу була близько нуля, то в березні дефіцит по ній зріс до $1,6 млрд, у квітні — до $1,7 млрд, а травні — до $2,4 млрд.

У наступні місяці він скорочувався: у червні — до $1,9 млрд, у липні — до $1,4 млрд та у серпні — до $1,3 млрд.

«Щоб люди поверталися, потрібно створити безпечні умови», — наголосив Марченко.

За даними ООН на 18 жовтня, загалом з України з початку повномасштабної війни виїхало (без урахування потоку на в’їзд) 14,3 млн осіб. Водночас в Україну з 28 лютого по 18 жовтня в’їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 6,9 млн осіб.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України провело черговий аукціон з продажу військових облігацій. На ньому відомству вдалося залучити 1,55 млрд грн до держбюджету.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.