Витрати українців за кордоном з квітня суттєво знизились — НБУ — Finance.ua
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Витрати українців за кордоном з квітня суттєво знизились — НБУ

Особисті фінанси
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Витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад 200 мільйонів доларів.
Про це у відповідь на запитання журналіста ЕП розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
«У ІІ половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на 800 млн доларів на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше 600 млн доларів на місяць», — сказав він.
За словами Ніколайчука, цьому в тому числі посприяли заходи НБУ пров’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило потребу або привабливість так званого «карткового туризму».
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Зниженню витрат за кордоном, за словами заступника голови регулятора, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.
«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовуються за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні», — додав Ніколайчук.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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