Високі ціни та низькі доходи: українці назвали головні проблеми та страхи сьогодення — Finance.ua

Високі ціни та низькі доходи: українці назвали головні проблеми та страхи сьогодення Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Високі ціни та низькі доходи: українці назвали головні проблеми та страхи сьогодення

Українців зараз найбільше лякають високі ціни, втрата джерел доходу та зростання комунальних тарифів, при цьому ракетні обстріли та можливий ядерний удар викликають побоювання у меншого числа респондентів.

Про це свідчать результати дослідження компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп», проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього.

«У процесі опитування респондентам було запропоновано обрати до трьох найбільш актуальних проблем для них особисто на даний час. Серед переліку проблем не було надано варіант „повномасштабне вторгнення в цілому“, ця проблема є прогнозовано найбільш актуальною за результатами попередніх досліджень. Однак в переліку проблем були надані проблеми, які є наслідками повномасштабного вторгнення, або мають прямий з ним зв’язок», — йдеться у дослідженні.

За результатами опитування, топ актуальних проблем сьогодення, на думку респондентів, складається наступним чином:

високі ціни — 51%;

відсутність стабільності / впевненості в завтрашньому дні - 50%;

низькі доходи — 37%;

відсутність фізичної безпеки через обстріли (ракети, дрони тощо) — 34%;

високі тарифи на комунальні послуги — 33%;

неможливість будувати плани — 30%.

«Варто зазначити, що проблеми, пов’язані з фінансовими питаннями, а також відчуттям стабільності / впевненості у майбутньому, виявилися більш значущими для учасників опитування, ніж питання фізичної безпеки», — прокоментували дослідники.

Основні страхи та побоювання

Основні страхи та побоювання опитаних громадян корелюються з актуальними проблемами. Так, серед основних страхів зафіксовано:

подальше непомірне зростання цін (38%),

зменшення доходу / втрата джерел доходу (36%),

суттєве зростання комунальних тарифів (30%).

Також зафіксовано страхи щодо можливих блекаутів (30%), погіршення фізичного здоров’я (29%), постійних обстрілів (28%) та ядерного удару / ядерної війни (28%). Досить високі показники щодо страхів та побоювань мають і падіння економіки (27%), вибух на Запорізькій АЕС (27%), масштабний контрнаступ рф (26%), погіршення психічного здоров’я (24%).

Дослідники зазначили, що в процесі опитування важливим було зафіксувати найбільші страхи та побоювання респондентів щодо найближчого майбутнього.

«Думки учасників розділилися, однак, з невеликим відривом, лідерами зафіксовано наступні події / ситуації, які викликають найбільші страхи та побоювання: зменшення доходу, втрата джерел доходу (17%), ядерний удар / ядерна війна (17%), подальше непомірне зростання цін (16%) та вибух на Запорізькій АЕС (14%)», — йдеться у дослідженні.

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