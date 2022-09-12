Високі ціни на газ допомагають «Газпрому» компенсувати перебої з постачанням – FT — Finance.ua

Високі ціни на газ допомагають «Газпрому» компенсувати перебої з постачанням – FT Вчора 20:23 — Фондовий ринок

Високі ціни на газ допомагають «Газпрому» компенсувати перебої з постачанням – FT

Російський «Газпром» зберіг стабільні доходи від продажу газу, оскільки зростання цін компенсувало рішення скоротити постачання до Європи. Компанія зараз постачає до ЄС близько 84 млн кубометрів на день через Україну та Туреччину, порівняно із середнім показником у 480 млн на день торік, пише Financial Times

Очікується, що скорочення постачань призведе до зростання цін цього року в середньому втричі порівняно з 2021 роком, це допоможе «Газпрому» збільшити загальний виторг на 85%, до $100 млрд, каже нафтогазовий аналітик BCS Global Markets Рон Сміт.

Минулого року «Газпром» експортував свій газ до Європи та Туреччини за середньою ціною $310 за кубометр, внаслідок чого валовий експортний виторг становив $54 млрд. Тепер, за оцінками Сміта, протягом усього 2022 року компанія постачатиме на 43% менше обсягів, але за середньою ціною $1000 за кубометр.

За оцінкою енергетичного аналітика Сергія Вакуленка, за поточних цін і постачання «Газпром» заробляє близько €250 млн на день — суму, яку він може втратити, якщо припинить усі постачання газу до Європи. Для порівняння: у 2019 році ця сума становила €290 млн на день.

Згідно із заявою компанії минулого тижня, у першій половині 2022 року «Газпром» зафіксував чистий прибуток у розмірі $41,75 млрд порівняно з $29 млрд за весь минулий рік. Він виплатив державі дивіденди у розмірі $20 млрд.

Деякі аналітики кажуть, що підвищення цін спонукало «Газпром» спалити частину газу, який він не постачав. За словами аналітика Refinitiv Вейна Брайана, останніми тижнями компанія щодня спалювала сировину на 8,5 млн фунтів стерлінгів.

росія намагається вийти на інші ринки, тоді як ЄС активізує зусилля щодо припинення своєї залежності від російських енергоресурсів. Згідно з останніми даними «Газпрому», за перші сім місяців цього року експорт газу до Китаю зріс на 61% у річному обчисленні. Але більшість газопровідної інфраструктури росії веде до Європи, і москва не може легко перенаправити ці продажі кудись, крім свого внутрішнього ринку.

«У довгостроковій перспективі росія назавжди втратить свій найбільший і найнадійніший експортний ринок», — вважає аналітик Міжнародного енергетичного агентства Грег Молнар.

Довідка Finance.ua:

14 червня «Газпром» повідомив, що прокачування газу «Північним потоком» скоротиться приблизно на 40% — до 100 млн кубометрів на добу через технічні проблеми на станції «Портова». Компанія зупинила один із газоперекачувальних агрегатів. На КС може бути використано тільки три агрегати, пояснили в компанії;

згодом «Газпром» зупинив другий агрегат на «Північному потоці». Прокачування газу впало на 60%. Причиною компанія називала закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту;



19 серпня «Газпром» заявив, що єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 буде зупинено на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-запобіжних робіт 31 серпня, після ремонту прокачування так і не поновилось. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що проблеми із постачанням газу газогоном «Північний потік» зникнуть після того, як буде знято санкції, що перешкоджають обслуговуванню трубопроводу;



за інформацією фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), росія заробила €158 млрд від продажу енергоносіїв. €43 млрд пішли в бюджет і допомогли фінансувати війну. Експорт викопного палива вніс до федерального бюджету рф близько €43 млрд із початку вторгнення, допомагаючи фінансувати військові злочини в Україні, зазначено у звіті.

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