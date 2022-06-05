Вишиванку Зеленського продали за $100 тисяч на аукціоні у США — Finance.ua

Вишиванку Зеленського продали за $100 тисяч на аукціоні у США

Вчора 18:05 — Казна та Політика

Вишиванку Зеленського продали за $100 тисяч на аукціоні у США, ukrainian.voanews.com

Знамениту вишиванку Володимира Зеленського, в якій Президент вітав українців із Днем вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Вишиванку Зеленського захисного кольору, як у військової форми, і з візерунками, купила американська юридична компанія Asters USA.

Благодійний аукціон відбувся в Українському Домі у Вашингтоні в рамках ініціативи United 24. Виручені кошти перераховуються на рахунки Національного банку України та спрямовуються на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від війни.

Окрім вишиванки Зеленського, на аукціоні були представлені й інші лоти: український прапор, підписаний Зеленським, пляшка вина, що вціліла у сховищі під російськими бомбами, футболки Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони провели переможний матч проти збірної Шотландії.

Також «з молотка» пішла відома керамічна фігурка півня, аналогічна тій, яка вціліла на шафці в обстріляному російським житловому будинку у селищі Бородянка Київської області.

Подібний аукціон у рамках ініціативи United 24 став першим у США. На ньому особисто була присутня посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, у Лондоні провели благодійний аукціон Brave Ukraine на підтримку України. На ньому флісову кофту президента Володимира Зеленського продали за 90 тисяч фунтів стерлінгів.

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