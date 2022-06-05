Вишиванку Зеленського продали за $100 тисяч на аукціоні у США — Finance.ua

Благодійний аукціон відбувся в Українському Домі у Вашингтоні в рамках ініціативи United 24. Виручені кошти перераховуються на рахунки Національного банку України та спрямовуються на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від війни.
Окрім вишиванки Зеленського, на аукціоні були представлені й інші лоти: український прапор, підписаний Зеленським, пляшка вина, що вціліла у сховищі під російськими бомбами, футболки Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони провели переможний матч проти збірної Шотландії.