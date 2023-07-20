Виробники БПЛА зможуть закладати 25% прибутку у контракти з Міноборони, — Резніков Сьогодні 11:49

Виробники БПЛА зможуть закладати 25% прибутку у контракти з Міноборони, — Резніков, www.pravda.com.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив , що відтепер українські виробники БПЛА зможуть закладати у контракти з Міноборони 25% прибутку.

Як повідомляє Forbes, мова йде про скасування постанови № 335, яка забороняла постачальникам Міноборони під час війни закладати власний прибуток у контракти з державою.

А що було раніше? До цього моменту в Україні діяла постанова № 335, яка забороняла постачальникам Міноборони під час війни закладати власний прибуток у контракти з державою, що стало підставою для претензій з боку Держаудитслужби.

У Держаудитслужбі заявляли, що виявили порушення на 2,5 млрд грн у контрактах Міноборони. На думку аудиторів, згідно із рішенням Кабміну про оборонні закупівлі, постачальники Міноборони під час війни не мали закладати власний прибуток у контракти.

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Тепер, за словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, уряд прийняв постанову, яка дає змогу закладати у контракти з Міноборони 25% прибутку, що має допомогти розвитку індустрії.

Крім того, за ініціативи Міноборони спрощено процедуру постановки на озброєння БПЛА українських виробників.

«Раніше для того, щоб новий дрон поставити на озброєння, потрібно було два роки. Зараз же, якщо ви гарантуєте якість, проходите перевірку, — три тижні, і ваша „пташка“ у війську», — наголосив Резніков.

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