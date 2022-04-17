Виробник сталевих труб Tenaris йде з рф — Finance.ua

Виробник сталевих труб Tenaris йде з рф

Вчора 03:19 — Фондовий ринок

Найбільший у світі виробник сталевих труб Tenaris оголосив про зупинення продажів та закупівель у росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Tenaris зупинив усі продажі та закупівлі в росії», — повідомила Tenaris.

Компанія також вирішила списати свої інвестиції в російське спільне підприємство, яке було в неї із «Сєверсталью».

Tenaris також повідомила, що постачає медичні товари для українських педіатричних лікарень у партнерстві з Фондом Франчески Рави.

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