Виробник сталевих труб Tenaris йде з рф — Finance.ua
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Виробник сталевих труб Tenaris йде з рф

Вчора 03:19Фондовий ринок
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Найбільший у світі виробник сталевих труб Tenaris оголосив про зупинення продажів та закупівель у росії.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Tenaris зупинив усі продажі та закупівлі в росії», — повідомила Tenaris.
Компанія також вирішила списати свої інвестиції в російське спільне підприємство, яке було в неї із «Сєверсталью».
Tenaris також повідомила, що постачає медичні товари для українських педіатричних лікарень у партнерстві з Фондом Франчески Рави.
За матеріалами: Build Portal
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