Виробник споживчих та комерційних дронів DJI оголосив про призупинення діяльності на території України та росії — Finance.ua

Виробник споживчих та комерційних дронів DJI оголосив про призупинення діяльності на території України та росії

Вчора 12:26 — Фондовий ринок

Виробник споживчих та комерційних дронів DJI оголосив про призупинення діяльності на території України та росії.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі китайської компанії.

Зазначається, що DJI взаємодіє з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо призупинення ділових операцій на територіях двох країн.

«DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить всю свою діяльність в Україні та росії», — йдеться у пресрелізі.

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