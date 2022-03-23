Виробник молочної продукції Fonterra виходить з російського бізнесу — Finance.ua

Виробник молочної продукції Fonterra виходить з російського бізнесу

Вчора 13:31 — Фондовий ринок

Новозеландський виробник молочної продукції Fonterra закриє офіс в Москві та виходить з російського бізнесу.

Про це йдеться у заяві компанії.

Наприкінці лютого компанія призупинила поставки продукції в РФ.

"Нашим першим кроком після російського вторгнення в Україну було забезпечення безпеки команди в росії, і нашим пріоритетом у цьому процесі залишається те, щоб наші люди чинили правильні речі.

Ми призупинили відвантаження продукції в росію, поки оцінювали вплив економічних санкцій та обговорювали наші довгострокові плани з нашими клієнтами та партнером зі спільного підприємства", — заявив генеральний директор компанії Майлз Харрелл.

"Після ретельного розгляду впливу на наших співробітників і наших довгострокових планів щодо російського ринку ми зараз закриємо наш офіс у Москві, перерозподіливши персонал, де це можливо, і вийдемо з нашого спільного підприємства Unifood.

Fonterra експортує до росії невелику кількість продукції, в першу чергу вершкове масло, що становить близько 1% нашого річного експорту", — додали в Fonterra.

«З огляду на нинішній високий попит на новозеландські молочні продукти, ми впевнені в нашій здатності перерозподілити цей продукт на інші ринки», — зазначив Херрелл.

Нова Зеландія експортувала масло в росію більше 40 років. Fonterra увійшла до спільного підприємства Unifood у грудні 2018 року.

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