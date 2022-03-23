Виробник молочної продукції Fonterra виходить з російського бізнесу — Finance.ua
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Виробник молочної продукції Fonterra виходить з російського бізнесу

Вчора 13:31Фондовий ринок
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Новозеландський виробник молочної продукції Fonterra закриє офіс в Москві та виходить з російського бізнесу.
Про це йдеться у заяві компанії.
Наприкінці лютого компанія призупинила поставки продукції в РФ.
"Нашим першим кроком після російського вторгнення в Україну було забезпечення безпеки команди в росії, і нашим пріоритетом у цьому процесі залишається те, щоб наші люди чинили правильні речі.
Ми призупинили відвантаження продукції в росію, поки оцінювали вплив економічних санкцій та обговорювали наші довгострокові плани з нашими клієнтами та партнером зі спільного підприємства", — заявив генеральний директор компанії Майлз Харрелл.
"Після ретельного розгляду впливу на наших співробітників і наших довгострокових планів щодо російського ринку ми зараз закриємо наш офіс у Москві, перерозподіливши персонал, де це можливо, і вийдемо з нашого спільного підприємства Unifood.
Fonterra експортує до росії невелику кількість продукції, в першу чергу вершкове масло, що становить близько 1% нашого річного експорту", — додали в Fonterra.
«З огляду на нинішній високий попит на новозеландські молочні продукти, ми впевнені в нашій здатності перерозподілити цей продукт на інші ринки», — зазначив Херрелл.
Нова Зеландія експортувала масло в росію більше 40 років. Fonterra увійшла до спільного підприємства Unifood у грудні 2018 року.
За матеріалами: Економічна Правда
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