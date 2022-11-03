Виробник лікеру Jägermeister припинив поставки до росії — Finance.ua

Виробник лікеру Jägermeister припинив поставки до росії Вчора 03:30 — Фондовий ринок

Німецька компанія Mast-Jägermeister SE — виробник лікеру Jägermeister — припинила поставки до росії.

Про це повідомив віце-президент Федерації рестораторів і готельєрів Сергій Миронов, передає російське пропагандистське видання РИА-Новости.

«Дистриб’ютори шукають варіанти поставок і через якийсь час знайдуть. При цьому постачальники вже повідомили ресторани про підвищення цін на Jägermeister, який залишився в наявності», — сказав він.

Виробник наразі не прокоментував повідомлення про припинення поставок до росії.

Напередодні уральська агенція ЄАН з посиланням на джерела повідомила, що виробник Jägermeister вирішив залишити російський ринок. Зокрема, представник неназваної компанії, яка постачає алкоголь до барів Єкатеринбурга, розповів, що «постачальники один за одним почали заявляти про відмови», а в деяких барах закінчилися запаси.

Представник групи компаній «Руст», дистриб’ютора Jägermeister у росії, заявив, що компанія не припиняла співпрацю з виробником лікеру і має чинний контракт на дистрибуцію.

У «Русті» інформацією про припинення поставок пояснюють перебоями з продукцією у певних регіонах, але говорять, що ця ситуація була тимчасовою.

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Економічна Правда За матеріалами:

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