Виробник дронів-камікадзе передасть Україні 100 розвідувальних безпілотників Quantix Recon — Finance.ua

Виробник дронів-камікадзе передасть Україні 100 розвідувальних безпілотників Quantix Recon

Компанія AeroVironment повідомила, що передасть Україні (Мінобороні та ТРО) понад 100 безпілотних авіаційних комплексів (БАК) Quantix Recon. Також компанія надасть послуги з оперативної підготовки пілотів. Пожертву було передано послу та воєнному аташе в посольстві України.

БПЛА Quantix Recon — це легке, просте у впровадженні, повністю автоматизоване розвідувальне рішення. Безпілотник здатний надавати оперативну інформацію з використанням зображень рельєфу, рослинності та інфраструктури високої роздільної здатності з географічною прив’язкою. Пристрій оснащений 18-мегапіксельною RGB та мультиспектральною камерами.

Quantix Recon має гібридну конструкцію. Як заявляє виробник, вона дозволяє поєднувати переваги мультироторного дрону та безпілотника з нерухомим крилом. Від мультироторної конфігурації дісталася можливість здійснювати вертикальний зліт та посадку, а від другого типу — швидкість та дальність польоту. Завдяки повністю автоматизованому управлінню польотом БПЛА може обстежити до 1,6 квадратних кілометрів або 20 погонних кілометрів у межах 45-хвилинного польоту з однією батареєю.

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