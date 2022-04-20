Виробник дронів-камікадзе передасть Україні 100 розвідувальних безпілотників Quantix Recon — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Виробник дронів-камікадзе передасть Україні 100 розвідувальних безпілотників Quantix Recon

Вчора 17:30Технології&Авто
121
Виробник дронів-камікадзе передасть Україні 100 розвідувальних безпілотників Quantix Recon
Компанія AeroVironment повідомила, що передасть Україні (Мінобороні та ТРО) понад 100 безпілотних авіаційних комплексів (БАК) Quantix Recon. Також компанія надасть послуги з оперативної підготовки пілотів. Пожертву було передано послу та воєнному аташе в посольстві України.
БПЛА Quantix Recon — це легке, просте у впровадженні, повністю автоматизоване розвідувальне рішення. Безпілотник здатний надавати оперативну інформацію з використанням зображень рельєфу, рослинності та інфраструктури високої роздільної здатності з географічною прив’язкою. Пристрій оснащений 18-мегапіксельною RGB та мультиспектральною камерами.
Quantix Recon має гібридну конструкцію. Як заявляє виробник, вона дозволяє поєднувати переваги мультироторного дрону та безпілотника з нерухомим крилом. Від мультироторної конфігурації дісталася можливість здійснювати вертикальний зліт та посадку, а від другого типу — швидкість та дальність польоту. Завдяки повністю автоматизованому управлінню польотом БПЛА може обстежити до 1,6 квадратних кілометрів або 20 погонних кілометрів у межах 45-хвилинного польоту з однією батареєю.
За матеріалами: ITC.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.