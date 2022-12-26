Виробник чипсів Pringles продає бізнес у росії, – ЗМІ — Finance.ua
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Виробник чипсів Pringles продає бізнес у росії, – ЗМІ

Фондовий ринок
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Виробник чипсів Pringles продає бізнес у росії, – ЗМІ
Виробник чипсів Pringles продає бізнес у росії, – ЗМІ
Американська Kellogg, яка виробляє чипси Pringles, готується залишити російський ринок. Свій бізнес Kellogg продасть місцевій групі «Чорноголівка».
Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на постачальника ДК «Чорноголівка».
Американська Kellogg планує продати виробництво печива та готових сніданків під маркою «Любятово» групі компаній «Чорноголівка». Закриття угоди має відбутися на початку 2023 року.
Поки що ні в «Чорноголівці», ні в Kellogg чутки та розмови про продаж ніяк не коментували й загалом не давали жодних коментарів щодо можливої угоди.
Керуючий директор Peregrine Capital Дмитро Габишев оцінив можливу вартість бізнесу Kellogg у росії в 5 — 6 EBITDA, або в 6 — 7 мільярдів рублів. За його словами, це приблизно відповідає 50% від можливої оцінки до СВО, і такий дисконт зазвичай розглядається комісією з контролю за іноземними інвестиціями.
Американська компанія Kellogg вийшла на російський ринок у 2008 році, викупивши шість підприємств у United Bakers. Зараз Kellogg керує трьома заводами на території росії, де випускає продукти під брендом «Любятово». У 2021 році чистий прибуток компанії збільшився в 1,7 раза, до 888,39 мільйона рублів.
За матеріалами:
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