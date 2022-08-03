Виробник чаю Lipton і Brooke Bond йде з росії — Finance.ua
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Виробник чаю Lipton і Brooke Bond йде з росії

Фондовий ринок
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Виробник чаю Lipton і Brooke Bond йде з росії
Виробник чаю Lipton і Brooke Bond йде з росії
Компанія Ekaterra, яка володіє брендами Lipton, Saito та Brooke Bond, оголосила про припинення діяльності на російському ринку.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Так, виробництво чаю під марками, що їй належать, припиниться до кінця 2022 року. З магазинів бренди зникнуть після того, як будуть розпродані останні партії.
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В Ekaterra зазначили, що виконають зобов’язання перед співробітниками у рамках чинного російського законодавства.

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