Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком — Finance.ua

Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком Сьогодні 05:27

Виробництво пива в Україні за шість місяців поточного року сягнуло 65,2 млн дал, що на 112,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів «Укрпиво».

Цей показник становить лише 76,9% до обсягів виробництва пива в Україні 2021 року, уточнили в галузевій асоціації.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні 2022 року знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком — до 122,8 млн дал.

На кінець 2022 року пивоварна галузь частково відновилася після падіння виробництва цього напою в першому кварталі на 50% через російське вторгнення й зупинення частини пивоварних заводів.

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