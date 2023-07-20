Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком — Finance.ua
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Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком

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Виробництво пива в Україні за шість місяців поточного року сягнуло 65,2 млн дал, що на 112,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів «Укрпиво».
Цей показник становить лише 76,9% до обсягів виробництва пива в Україні 2021 року, уточнили в галузевій асоціації.
Як повідомлялося, виробництво пива в Україні 2022 року знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком — до 122,8 млн дал.
На кінець 2022 року пивоварна галузь частково відновилася після падіння виробництва цього напою в першому кварталі на 50% через російське вторгнення й зупинення частини пивоварних заводів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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