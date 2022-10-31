Виробництво iPhone може скоротитися на 30% — Finance.ua

Виробництво iPhone може скоротитися на 30%
Випуск смартфонів Apple може суттєво скоротитися наступного місяця через коронавірусні обмеження в Китаї.
Падіння випуску заводу компанії Foxconn у Чженчжоу — найбільшого у світі з виробництва iPhone — може становити до 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китайська влада в середині вересня оголосила про введення суворих коронавірусних обмежень в одному з найгустонаселеніших районів міста Чженьчжоу, де серед іншого розташовані підприємства багатьох постачальників Apple.
Завод Foxconn спочатку не потрапив під дію чергового локдауну в Китаї, проте вже за кілька днів керівництво компанії самостійно запровадило санітарні обмеження на заводі в Чженчжоу.
Співробітникам заборонили їсти на території заводу, обмежили їхнє переміщення по території кампуса, а також зобов’язали носити захисні маски.
Співробітникам заборонили їсти на території заводу, обмежили їхнє переміщення по території кампуса, а також зобов’язали носити захисні маски.
У Foxconn заявили, що тримають ситуацію під контролем і мають намір наростити випуск на інших заводах компанії, щоб нівелювати втрати від коронавірусних обмежень.
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