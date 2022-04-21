Виробництво електричного Renault Megane E-Tech на паузі через нестачу деталей з України — Finance.ua

Виробництво електричного Renault Megane E-Tech на паузі через нестачу деталей з України

Виробництво електричного Renault Megane E-Tech на паузі через нестачу деталей з України, en.media.renault.com

Автовиробник Renault повідомив про зупинку виробництва нового повністю електричного кросовера Megane E-Tech.

Виробництво електрокара у Франції призупинено щонайменше до 25 квітня.

Причина — нестача напівпровідників та деяких деталей з України, що виникла через проблеми з логістикою під час війни.

За даними Automobile Propre, 2300 працівників перевели на скорочений робочий день. Компанія встигла випустити обмежену партію авто і перші Mеgane E-Tech Electric повинні доставити клієнтам у травні.

Крім Renault, компанія Volkswagen також призупинила виробництво нового електрокара ID.5 через нестачу деталей.

Представництво Renault в Німеччині вже зупинило замовлення на свої електричні моделі і plug-in гібриди в кінці березня. Хоча французький бренд, як і раніше, планує продати там до 10 000 одиниць Mеgane E-Tech у 2022-му.

Новий електрокар став першою моделлю на платформі CMF-EV. Передбачалося, що вартість авто у Німеччині без субсидій становитиме 35 200 євро.

Цінник топової версії авто з потужністю силової установки 217 к. с. та АКБ на 60 кВт-год починається від 41 700 євро. У базовій версій автомобіль оснащується електромотором на 120 к. с. та АКБ об’ємом 40 кВт-год.

У травні 2022 року Renault також планувала представити новий водневий кросовер.

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