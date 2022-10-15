Виробництво автомобілів у Європі може скоротитися майже на 40% через енергетичну кризу – прогноз S&P Global — Finance.ua
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Виробництво автомобілів у Європі може скоротитися майже на 40% через енергетичну кризу – прогноз S&P Global

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Виробництво автомобілів у Європі може скоротитися майже на 40% через енергетичну кризу – прогноз S&P Global
Виробництво автомобілів у Європі може скоротитися майже на 40% через енергетичну кризу – прогноз S&P Global
Енергетична криза в Європі, за найгіршого сценарію, може призвести до скорочення виробництва автомобілів майже на 40%, або більш ніж на 1 млн автомобілів за квартал до кінця 2023 року.
Про це свідчить автопрогноз S&P Global Mobility, пише Reuters.
У звіті S&P Global Mobility повідомило, що ланцюжок поставок автомобільної промисловості, який уже пережив пандемію COVID-19 і вторгнення росії в Україну, «може зіткнутися із сильним тиском» через різке зростання цін на енергію або навіть відімкнення електроенергії.
«З огляду на стрімке зростання цін на енергоносії в Європі... сувора зима може поставити деякі автомобільні галузі під загрозу того, що вони не зможуть підтримувати роботу своїх виробничих ліній», — йдеться у звіті.
S&P Global Mobility заявила, що витрати на виробництво автомобілів уже зросли в діапазоні від €687 до €773 за автомобіль проти рівня до енергетичної кризи в €50, що створює навантаження, зокрема, для дрібніших постачальників.
S&P Global Mobility прогнозує, що з цього кварталу щоквартальне виробництво автомобілів на європейських автоскладальних заводах становитиме від 4 до 4,5 млн одиниць.
Але «з потенційними обмеженнями на комунальні послуги» їх можна скоротити до 2,75 млн — 3 млн одиниць на квартал. В автопрогнозі сказано, що оскільки європейські постачальники експортують запчастини по всьому світу, це так чи інакше вплине на всіх автовиробників.
На думку головного аналітика S&P Global Mobility Едвіна Поупа, хоча автомобільна промисловість зможе пережити цю зиму, але якщо у Європи не буде плану на наступну зиму, багато постачальників її не переживуть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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