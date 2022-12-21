Вироблятимуть папір з опалого листя: Єврокомісія інвестує €2,5 млн у стартап закарпатця — Finance.ua
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Вироблятимуть папір з опалого листя: Єврокомісія інвестує €2,5 млн у стартап закарпатця

Фондовий ринок
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Вироблятимуть папір з опалого листя: Єврокомісія інвестує €2,5 млн у стартап закарпатця
Вироблятимуть папір з опалого листя: Єврокомісія інвестує €2,5 млн у стартап закарпатця, Фото: vctr.media
Екостартап Releaf Paper, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Releaf Paper.
Варто зазначити, що співзасновником Releaf Paper є закарпатець Валентин Фречка. Їхній стартап отримав 2,5 мільйона євро від Європейської комісії на будівництво фабрики паперу з опалого листя.
«Наша мрія здійснилася! Наступного року у нас буде перша виробнича лінія в Європі! Releaf стартап зібрав €2,5 млн від Європейської комісії. Ми подали на комісію проєкт пілотної виробничої лінії целюлози з волокон опалого листя, яка вироблятиме сировину за унікальною технологією, розробленою та запатентованою компанією», — йдеться в повідомленні.
Загальна вартість будівництва фабрики складає 3,5 мільйона євро, тому ще 1 млн євро Releaf Paper планує залучити у вигляді позики в одному із французьких банків. Крім того, загальний обсяг фінансування може перевищити 10 млн євро, адже фонд Європейської комісії також погодився додатково інвестувати у подальше масштабування проєкту.
«Згідно з затвердженим планом розвитку, Releaf Paper використовуватиме інвестиційні кошти для створення ще двох виробничих ліній у різних країнах протягом наступних п’яти років», — додали у компанії.
За інформацією Forbes, наразі стартап розглядає локації для майбутнього виробництва у Франції, Фінляндії та Україні. Реалізацію грантової програми планують розпочати у квітні 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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