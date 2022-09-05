Випуск вагонів метро в росії впав більше ніж на 40% — Finance.ua
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Випуск вагонів метро в росії впав більше ніж на 40%

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У росії у квітні та липні 2022 року не виробили жодного вагона метро, ​​а сумарний спад випуску рухомих складів за перше півріччя становив 42%.
Про це пише РБК з посиланням на дані Росстату.
Причиною погіршення показників стало припинення співпраці з міжнародними технологічними компаніями через вторгнення рф в Україну та санкції проти агресора.
Представник виробника вагонів для метро в росії «Трансмашхолдингу» (ТМХ) підтвердив, що в липні відвантаження не проводилося, але в серпні воно відновилося.
Представник московського метрополітену зазначив, що плани щодо постачання нового рухомого складу виконуються вчасно і до кінця року Москва отримає стільки ж вагонів, скільки і за перші шість місяців року — 168.
У 2021 році, за даними росстату, в росії було випущено 430 вагонів метро, ​​366 з них (85%) — на заводі ТМХ «Метровагонмаш» у Митищах.
Основною причиною спаду виробництва називають нестачу іноземних комплектуючих, які доводиться замінювати аналогами.
З травня по серпень через нестачу американських підшипників перебував у простої Тихвінський вагонобудівний завод. При цьому поїзди нового покоління, Москва-2020, потребують великої кількості комплектуючих західного виробництва, які стали недоступними через санкції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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