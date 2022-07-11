Випущено Meizu 10s з Unisoc T310 — Finance.ua
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Випущено Meizu 10s з Unisoc T310

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Асортименти смартфонів Meizu поповнився бюджетною моделлю Meizu 10s. Новинка виконана в дусі iPhone 13 — це видно і по вирізу екрана, і оформлення блоку камери. Але на цьому схожість із пристроєм Apple закінчується.
Випущено Meizu 10s з Unisoc T310
Meizu 10s базується на однокристальній платформі Unisoc T310 — тут одне ядро ​​Arm Cortex-A75 частотою 2,0 ГГц, три ядра Arm Cortex-A55 частотою 1,8 ГГц та GPU PowerVR GT7200. Екран IPS характеризується діагоналлю 6,52 дюйма та роздільною здатністю HD+. Кадрова частота — стандартні 60 Гц.
Фронтальна камера — 8-мегапіксельна, в основній камері застосовуються датчики роздільною здатністю 48, 2 та 0,3 Мп. Заявлено інтерфейс Flyme 9 Lite, і він встановлений, зважаючи на все, поверх Android 11. Також смартфон отримав акумулятор місткістю 5000 мА·год, порт USB-C і стандартний роз’єм для навушників.
Meizu 10s представлений трьома конфігураціями. Базова з 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ флешпам’ять оцінена у $110, варіанти дорожчі — з 4/128 ГБ за $125 та 6/128 ГБ за $140
За матеріалами:
Portaltele
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