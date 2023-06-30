Виплати «зеленим» інвесторам впали на рекордні 60% — Finance.ua

Виплати «зеленим» інвесторам впали на рекордні 60% Сьогодні 16:33 — Енергетика

Виплати «зеленим» інвесторам впали на рекордні 60%

Недоплата державного підприємства «Гарантований покупець» виробникам «зеленої» електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року. Про це свідчать дані держпідприємства.

Відповідно до них, в цілому за перші 6 місяців року «зелені» інвестори не отримали близько 50% коштів за вироблену «зелену» електроенергію. Такий рівень недоплат існує і за 2022 рік.

Разом з тим, заборгованість компанії «Укренерго» перед державним «Гарантованим покупцем» склала 21,5 млрд грн і збільшилась у порівнянні з попереднім місяцем на 15%.

Як повідомлялось, на думку Станіслава Ігнатьєва, генерального директора Solar Generation, криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України і це негативно впливає на подальші можливості відновлення та розвитку.

УНІАН За матеріалами:

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