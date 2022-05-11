Виплати за працевлаштування переселенців: у Мінцифри відповіли на найпоширеніші питання — Finance.ua

Виплати за працевлаштування переселенців: у Мінцифри відповіли на найпоширеніші питання

Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Минулого тижня на порталі «Дія» була запущена послуга — Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Міністерство цифрової інформації підготувало відповіді на найчастіші питання в соціальних мережах щодо виплат 6500 грн бізнесу за працевлаштування ВПО.

Хто може подати заяву?

Тільки роботодавці, що працевлаштували внутрішньо переміщену особу із заробітною платою не менше від мінімальної (6500 грн), перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік та не є неприбутковою організацією.

Протягом якого часу я буду отримувати компенсацію?

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування особи.

Чи потрібно повторно подавати заяву на отримання компенсації за 2-й місяць?

Так, потрібно.

Ця послуга пов’язана з єПідтримкою?

Послуга з компенсації працевлаштування ВПО призначена для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу, яка є внутрішньо переміщеною внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Натомість послуга єПідтримка-6500 була створена для одноразової підтримки підприємців та найманих працівників з областей, де велися бойові дії.

Довідка Finance.ua:

Як отримати виплату за працевлаштування ВПО:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі «Дія».

Натисніть — Послуги — Підприємництво — Компенсація за працевлаштування ВПО — Подати заяву.

«Дія» найде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.

Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу.

Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів.

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою КЕП.

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