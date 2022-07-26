Виплати за ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн — Finance.ua

Виплати за ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн Вчора 11:32 — Казна та Політика

Виплати за ОВДП перевищили запозичення на 34,1 млрд грн

З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 34,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Так, упродовж п’яти місяців повномасштабної війни уряд спрямував на погашення ОВДП 105,79 млрд грн, $1,5 млрд та 168 млн євро. Водночас залучено від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку близько 87,8 млрд грн, $858,7 млн та 283,4 млн євро.

Якщо в березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,7 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, то надалі сальдо внутрішніх боргових операцій уряду стало від’ємним. Зокрема у квітні суми погашень внутрішніх боргових інструментів на 2,85 млрд грн перевищували розмір запозичень на аукціонах із продажу ОВДП; у травні — на 411 млн грн; у червні — на 20,99 млрд грн; з 1 до 24 липня (включно) — на 20,5 млрд грн.

На попередньому аукціоні з продажу військових ОВДП, що відбувся 19 липня 2022 року, Міністерство фінансів розпочало підвищення ставок за гривневими ОВДП — ставки за річними гривневими облігаціями зросли до 14%. Водночас дохідність за рештою гривневих облігацій не змінилася і становила 9,5%, 10% та 11,5% річних для паперів із терміном погашення 3 місяці, 6 місяців та 1,5 роки відповідно. Ставки за доларовими військовими ОВДП підвищено з 12 липня до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних (термін погашення — 3 місяці, 6 місяців і 1 рік відповідно). Натомість дохідність військових ОВДП, номінованих у євро, з початку повномасштабної війни не змінювалися і становить 2,5% річних (термін погашення — 3 місяці, 9 місяців та 1 рік).

Станом на 25 липня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки — первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить 12,09 млрд грн (14,1% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні), $167,7 млн (19,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США), 136,6 млн євро (48,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд грн.

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