Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 145,5 мільярда — Finance.ua
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Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 145,5 мільярда

Фондовий ринок
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Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 145,5 мільярда
Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 145,5 мільярда
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах з початку повномасштабної війни перевищують еквівалент 145,5 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 100 205,9 млн грн, 974,3 млн дол. США та 468,4 млн євро й направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 149 216,0 млн грн, 1 539,4 млн дол. США та 168,0 млн євро.
Із квітня до серпня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним. У вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів на 1 051,7 млн грн, а в період із 1 до 9 жовтня — на 44,5 млн грн.

Ставки

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність — 4,5% річних).
Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Портфель паперів

Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 10 жовтня утримують банки — первинні дилери.
Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом та становить:
  • 14 565,8 млн грн або 16,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 3 жовтня — 14 465,3 млн грн або 16,1%);
  • 201,8 млн дол. США або 22,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 3 жовтня — 201,1 млн дол. США або 22,8%);
  • 147,7 млн євро або 51,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 3 жовтня — 148,5 млн євро або 51,9%).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 250,9 млн грн та 2 млн дол. США.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати

За матеріалами:
Finance.ua
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