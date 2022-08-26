Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні — Finance.ua
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Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні

Особисті фінанси
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Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні
Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати.
До оновленого переліку входить 323 громади у дев’яти областях:
  • Донецькій (66 громад);
  • Харківській (56);
  • Дніпропетровській (9);
  • Луганській (37);
  • Запорізькій (54);
  • Херсонській (49);
  • Миколаївській (26);
  • Сумській (21);
  • Чернігівській (5).
Наголошується, що усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.
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Зазначений перелік сформувався за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:
  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.
У відомстві зазначили, якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство соціальної політики пояснює затримки з виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури та нестачею бюджетних коштів;
  • трапляються випадки, коли особі, яка більше не входить до переліку громад та категорій для виплат ВПО, помилково надходять кошти. Тому на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
visitukraine.today
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