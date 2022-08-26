Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні — Finance.ua

Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні Вчора 15:47 — Особисті фінанси

Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати.

До оновленого переліку входить 323 громади у дев’яти областях:

Донецькій (66 громад);

Харківській (56);



Дніпропетровській (9);



Луганській (37);



Запорізькій (54);



Херсонській (49);



Миколаївській (26);



Сумській (21);

Чернігівській (5).

Наголошується, що усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

Зазначений перелік сформувався за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);



території, на яких тривають активні бойові дії.



У відомстві зазначили, якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики пояснює затримки з виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури та нестачею бюджетних коштів;



трапляються випадки, коли особі, яка більше не входить до переліку громад та категорій для виплат ВПО, помилково надходять кошти. Тому на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.

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