Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні — Finance.ua

Виплати ВПО: Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, окупації чи оточенні
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати.
До оновленого переліку входить 323 громади у дев’яти областях:
- Донецькій (66 громад);
- Харківській (56);
- Дніпропетровській (9);
- Луганській (37);
- Запорізькій (54);
- Херсонській (49);
- Миколаївській (26);
- Сумській (21);
- Чернігівській (5).
Наголошується, що усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.
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Зазначений перелік сформувався за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
У відомстві зазначили, якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.
Довідка Finance.ua:
- Міністерство соціальної політики пояснює затримки з виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури та нестачею бюджетних коштів;
- трапляються випадки, коли особі, яка більше не входить до переліку громад та категорій для виплат ВПО, помилково надходять кошти. Тому на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, проводиться повернення помилково виплаченої грошової допомоги як внутрішньо переміщеній особі.
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