Виплати військовим здійснюють на випередження — Finance.ua

Виплати військовим здійснюють на випередження

Виплати військовим робляться на випередження, щоб вони почувалися захищеними.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Окрем напрямок нашої роботи — забезпечення армії в умовах, коли перший удар відбито, ворог стриманий і війна переходить в іншу фазу. Вчора, на місяць раніше встановленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання Указів Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Це перший транш за лютий-початок березня. Після систематизації бойових наказів пройдуть інші транші», — заявив він.

Він повідомив, що грошове забезпечення учасників бойових дій становитиме 100 тисяч гривень на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо.

«Ми робимо виплати на випередження, тому що хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму», — наголосив міністр.

Також він зазначив, що налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.

«Ми концентруємося на тому, щоб постачання було гарантоване і здійснювалося вчасно. Це стосується всього — від харчування та одягу до боєприпасів. Сформовано значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують. Точно будуть якісь збої, але всі заряджені на те, щоб їх негайно виправляти. Хочу подякувати всім громадянам, бізнесу, які допомагають забезпечувати армію. Воїни відчувають цю підтримку, тому у них зовсім інша мотивація, ніж у російських загарбників», — наголосив Резніков.

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