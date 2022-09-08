Виплату лікарняних можуть передати Пенсійному фонду — законопроєкт — Finance.ua
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Виплату лікарняних можуть передати Пенсійному фонду — законопроєкт

Казна та Політика
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Депутати пропонують передати виплату лікарняних Пенсійному фонду.
Це передбачено законопроєктом № 3663 про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України, який планується до розгляду у другому читанні найближчим часом.
Згідно з проєктом, уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку (далі — уповноважений орган управління) є Пенсійний фонд України.
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В разі ухвалення документа в нинішньому вигляді українці отримуватимуть передбачені законодавством виплати за лікарняними чи через виробничі травми через Пенсійний фонд.
Поправки, якими пропонувалося залишити уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку фонд соціального страхування, були провалені профільним комітетом.
Як відомо, щороку у бюджеті передбачена дотація на покриття дефіциту Пенсійного фонду у мільярди гривень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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