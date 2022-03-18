Виплата субсидій та грошової допомоги у березні повністю профінансована: як отримати гроші — Finance.ua
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Виплата субсидій та грошової допомоги у березні повністю профінансована: як отримати гроші

Вчора 13:01Особисті фінанси
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У Міністерстві соціальної політики повідомили, що виплату грошової допомоги, пільг та субсидій у березні у повному обсязі профінансовано. Як виплачуватимуть гроші — читайте далі.
Мінсоцполітики на початку березня перерахувало у всі регіони кошти у повному обсязі для виплати соціальної допомоги, пільг та субсидій. Виплата соціальної допомоги у більшості регіонів здійснювалася вчасно чи раніше від певних дат. Якщо у звичайному режимі виплати проводилися 7 — 10 числа кожного місяця, то за березень цього року виплату розпочали з 3 березня.

Як отримуватимуть виплати люди у містах, де ведуться бойові дії

В окремих містах та районах у зв’язку з проведенням активних бойових дій органи соцзахисту не мали змоги працювати, проводити нарахування та виплату відповідних видів допомоги. Для людей із цих регіонів було запущено спеціальний механізм виплат.
В рамках цього механізму Мінсоцполітики перерахувало кошти Ощадбанку, а Ощадбанк перерахував їх безпосередньо людям.
Про які міста йдеться? Через спеціальний механізм люди отримають виплати в окремих містах та районах таких областей:
  • Донецька область — Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;
  • Запорізька область — Василівський, Пологівський та Бердянський райони;
  • Луганська область — всі міста та райони;
  • Херсонська область — Генічеський та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка та Гола Пристань;
  • Сумська область — Охтирський район у межах колишнього Тростянецького району;
  • Харківська область — Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харкова;
  • Чернігівська область — частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.
  • Київська область — Вишгородський район у межах колишнього Іванківського району.
Виплату грошової допомоги, пільг та житлових субсидій людям із зазначених міст та районів здійснюватиме Ощадбанк таким чином:
  • тим громадянам, які отримували виплати через банки, Ощадбанк перерахує кошти на їхні банківські рахунки;
  • тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему My Transfer.
Останнім необхідно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України протягом 60 днів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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