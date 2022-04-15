Виплата пенсій під час війни: Гетьманцев розповів, що чекає українців у квітні та травні — Finance.ua

Виплата пенсій під час війни: Гетьманцев розповів, що чекає українців у квітні та травні

Вчора 13:02 — Казна та Політика

Виплата пенсій під час війни: Гетьманцев розповів, що чекає українців у квітні та травні

Багатьох українців зараз цікавить питання, що буде із виплатами пенсій найближчим часом, чи вистачить грошей у бюджеті.

За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, катастрофічної ситуації у бюджетних надходженнях немає, і держава виконує всі соціальні зобов’язання.

Так, зараз гроші витрачають переважно на соціальні виплати та оборонний комплекс.

«Ми виконуємо усі зобов’язання вчасно. І виплати переселенцям, і виплати пенсій, і виплати бюджетникам здійснюються своєчасно навіть на тих територіях, де йдуть бойові дії, а в деяких випадках навіть наперед. Це пріоритетні зобов’язання уряду, тому ми їх у першу чергу виконуємо. Якщо не брати оборони. Власне, на сьогоднішній день у бюджеті залишилися два великі напрями фінансування-оборона та „соціалка“», — сказав він.

Надходження податків у березні до України перевиконано. Впали митні надходження у березні, і настільки ж низькими вони поки що залишаються у квітні.

«Нам необхідна допомога іноземних партнерів, і ми її отримуємо, а також ті військові облігації внутрішньої державної позики, які щовівторка розміщує Міністерство фінансів. Жодної катастрофи немає, все відбувається стабільно. Безперечно, з огляду на те, що виклик безпрецедентний, виклик, з яким ми ніколи не стикалися, і мало країн у своїй історії стикалися, ми досить оперативно перейшли на військові рейки, оперативно перебудувалися до такого величезного виклику та виконуємо зобов’язання перед людьми та державою», — сказав Гетьманцев.

Довідка Finance.ua:

українські пенсіонери можуть дистанційно змінити спосіб виплати пенсій. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП);

в Міністерстві соціальної політики заявили, що необхідно обговорювати можливість для переселенців за кордоном залишатись податковими резидентами України або принаймні сплачувати за них в Україну соцвнески;

в Україні з квітня програму єПідтримка кардинально змінили. Допомогу в розмірі 6500 грн тепер зможуть отримувати роботодавці, які погодяться працевлаштувати переселенців.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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