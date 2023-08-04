«Винищувачі зла». «Укрпошта» відкрила продажі нової воєнної марки — Finance.ua
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«Винищувачі зла». «Укрпошта» відкрила продажі нової воєнної марки

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«Винищувачі зла». «Укрпошта» відкрила продажі нової воєнної марки
«Винищувачі зла». «Укрпошта» відкрила продажі нової воєнної марки
Сьогодні, 4 серпня, у переліку українських поштових марок з’явилася нова — з літаками-винищувачами F-16.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
«Поки Повітряні сили та вся країна чекає на передачу F-16, Укрпошта вводить в обіг поштову марку „Винищувачі зла“, наголошуючи на гострій потребі такого виду авіації та візуалізуючи роботу „бойових соколів“», — сказано в повідомленні.
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Номінал поштової марки — F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) + 16,00 грн — сума благодійного внеску, який буде спрямовано на придбання безпілотників.
Тираж — 600 тис. примірників. Ціна маркового аркуша — 156,00 грн.
До марки випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку. Поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, офіційному онлайн-магазині, на маркетплейсах eBay та Amazon.
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Крім того, Укрпошта підготувала тематичний мерч — сувенірну терку, отвори якої виконані у формі літаків F-16. Замовити лімітовану продукцію можна лише в поштовому маркеті.
«З моменту анонсування марки передзамовили вже 29,5 тис. поштових наборів. Невдовзі Повітряні сили відзначатимуть своє професійне свято. Хочеться щиро подякувати кожному за рішучість, мужність, захист українського неба та наших життів», — прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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