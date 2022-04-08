Вилучення авто на потреби військових: яка процедура та хто має право забирати машини — Finance.ua

Вилучення авто на потреби військових: яка процедура та хто має право забирати машини

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

У разі воєнного стану законом допускається відчуження автомобілів громадян для потреб держави без згоди власників. Проте процес передбачає дотримання певних правил.

Що потрібно знати про вилучення авто на потреби військових — розповіли у ЮК «Дорожній адвокат».

Примусове відчуження транспортного засобу передбачає повний перехід права власності, а не передачу в тимчасове користування.

Право вилучення у громадян транспортних засобів передбачено у ч.2 ст. 353 Цивільного кодексу, п.4 ч1 ст.8 Закону «Про правовий режим воєнного стану». Механізм вилучення передбачений Законом «Про передачу, примусове відчуження майна в умовах воєнного стану». Порядок здійснення компенсації за такі транспортні засоби деталізовано у постанові КМУ від 3110.2012 № 998.

Примусове відчуження транспортного засобу а — це позбавлення власника права власності на автомобіль, що переходить у власність держави для використання в умовах воєнного стану. Тобто під примусовим відчуженням мається на увазі не передача у тимчасове користування, а повний перехід права власності.

Хто може ухвалювати рішення про примусове відчуження?

Примусове відчуження у зв’язку із запровадженням воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування. Військовим командуванням є Збройні сили України та їхні підрозділи. Тобто ні територіальна оборона, ні поліція не наділені повноваженнями відчужувати майно громадян.

При цьому таке рішення має бути погоджено з обласною, районною чи міською державною — адміністрацією або — виконавчим органом відповідної місцевої ради. Без такого погодження автомобіль може бути відчужений лише у місцях, де ведуться бойові дії.

Отже, відчуження авто здійснюється на підставі наказу військового командування та згоди відповідного органу місцевої влади (у місцях бойових дій). Тому якщо вам повідомляють про вилучення транспортного засобу, ви маєте право ознайомитись із цими документами.

Який документ має отримати власник авто?

Факт відчуження здійснюється на підставі акта, в якому зазначається така інформація:

назва військового командування та органу, який погодив рішення про примусове відчуження;

відомості про власника автомобіля;



відомості про документ на право власності (за наявності);



опис майна, відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.



Далі акт має підписати власник авто та уповноважені особи військового командування, а також орган місцевої влади. Також додається висновок вартості авто на дату його оцінки. Один екземпляр акту залишається у власника машини. При цьому сам документ можуть скласти і без його присутності.

Оцінку відчуженого майна проводять приватні суб’єкти оціночної діяльності, органи державної влади або місцевого самоврядування за погодженням із власником. Водій має право висловити свої зауваження чи пропозиції щодо вартості авто. Висновок про оцінку можна оскаржити у суді.

Компенсація

До того ж громадяни мають право на відшкодування вартості відчуженого майна за рахунок коштів держбюджету. Попереднє повне відшкодування проводиться до підписання акта. Однак поки що такий механізм не працює, тому можна скористатися порядком наступної повної компенсації. Для цього власнику потрібно звернутися із заявою до військового комісаріату після скасування воєнного стану.

Щодо можливості повернення авто, якщо після скасування режиму воєнного стану автомобіль зберігся, повернення здійснюється у судовому порядку.

Повернення відбувається лише за бажанням власника і не є обов’язком. Власник автомобіля може вибрати один із двох передбачених варіантів. Якщо авто не збереглося, немає можливості вимагати його повернення.

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