Викрито зловмисників, які несанкціоновано втручалися в роботу сервісу «Електронна черга» — Finance.ua

Викрито зловмисників, які несанкціоновано втручалися в роботу сервісу «Електронна черга» Вчора 17:21 — Кримінал

Викрито зловмисників, які несанкціоновано втручалися у роботу сервісу «Електронна черга».

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Майже з перших днів роботи відокремленого підрозділу ДП «Документ» у Польщі в мережі Інтернет почали з’являтися повідомлення про можливість швидкої реєстрації в електронній черзі для оформлення документів за грошову винагороду. Наразі Департамент кіберполіції Національної поліції України та Державна міграційна служба України спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві викрили групу зловмисників, які несанкціоновано втручалися в роботу електронних систем державної установи з виготовлення паспортних документів.

Протиправна діяльність злочинної групи, яку організувала 43-річна мешканка Сумської області за участі чотирьох своїх знайомих, перешкоджала громадянам України отримувати талони у електронній черзі для оформлення паспортних документів.

Фігуранти кримінальної справи налагодили схему реєстрації в електронній черзі за винагороду у розмірі від 800 до 1500 грн.

Поліцією задокументовано, що злочинна схема функціонувала з червня 2022 року, і за цей час понад 150 громадян України скористалися послугами зловмисників.Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи. Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура.

Як убезпечитись

Державна міграційна служба України наголошує, що реєстрація в електронній черзі є безкоштовною, і закликає не користуватися послугами шахраїв.

Всі факти несанкціонованого втручання в роботу електронних систем ДМС документуються та направляються до компетентних правоохоронних органів України для вжиття відповідних заходів реагування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.