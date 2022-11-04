Викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу — Finance.ua

Викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу Вчора 20:20 — Кримінал

Викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу, gp.gov.ua

Співробітники Офісу Генерального прокурора викрили схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу, на суму понад 1,6 млн грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора громадянину України повідомлено про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему продажу автомобілів, ввезених на територію України у вигляді гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.

З цією метою у месенджері Telegram та на сайті OLX він створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів.

За результатами санкціонованих обшуків приміщень автосалону, які він використовував для продажу, вилучено сім позашляховиків, а також документацію, яка свідчить про їх ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.

Загальна вартість вилучених автомобілів складає понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

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