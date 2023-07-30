Викрито масштабну схему незаконного виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів — Finance.ua

Викрито масштабну схему незаконного виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів Сьогодні 04:53 — Технології&Авто

Викрито масштабну схему незаконного виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГСУ Нацполіції на протиправній діяльності викрили групу осіб, яка на замовлення виготовляла фальшиві документи державних органів. Правоохоронці з’ясували, що серед учасників групи є двоє колишніх працівників поліції.

Про це повідомляє прес-центр МВС

Як з’ясувалося, мешканці Києва, Київщини та Хмельниччини налагодили виготовлення фальшивих документів, у тому числі і з голографічними елементами та гербовими печатками, що видаються органами виконавчої влади.

Серед підроблених зловмисниками документів — водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інші документи.

Клієнтів злочинна група підшукувала через мережу Інтернет, працювали лише за повною передплатою. Після виконання «замовлення» спільники відправляли фальшиві документи поштовими відправленнями, а отриманий прибуток ділили між собою.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили підроблені документи, гроші, штампи і печатки, мобільні телефони, чорнові записи.

MMR За матеріалами:

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