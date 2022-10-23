Виїзд за кордон українців, які мають невиплачені кредити: дозволять чи ні — Finance.ua

Виїзд за кордон українців, які мають невиплачені кредити: дозволять чи ні Вчора 12:08 — Казна та Політика

Виїзд за кордон українців, які мають невиплачені кредити: дозволять чи ні

В Україні, згідно з указом президента Володимира Зеленського, виїзд за межі країни для громадян чоловічої статі обмежено, адже військова агресія сусідньої росії та воєнний стан, а загалом і загальна мобілізація, впроваджені через бойові дії, продовжуються. Поки заборона триває до 21 листопада, проте, якщо війна в країні триватиме й надалі, ймовірніше за все, її подовжать.

Як пише видання «24 канал», згідно з чинним законодавством, наявність кредитної заборгованості не вважається законною підставою для того, аби конкретному громадянину відмовили у перетині державного українського кордону.

У виїзді за межі України все ж можуть відмовити при наявності відповідного рішення суду щодо заборони. У документі повинно вказуватись, що особа має тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, якщо вона не виконує покладені на неї зобов’язання, котрі стосуються сплати боргу.

Довідка Finance.ua:

раніше уряд анонсував, що з 1 вересня на порталі «Дія» має запрацювати нова послуга — єВідрядження. У Європейській Бізнес Асоціації проаналізували, чому система досі не працює і як уряд пропонує українцям перетинати кордон;

громадянам, які до початку війни проживали за кордоном на постійній основі, дозволено перетин кордону, але за певних умов.



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