Вихід іноземного бізнесу із рф продовжує обвалювати курс рубля, - Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вихід іноземного бізнесу із рф продовжує обвалювати курс рубля, - Bloomberg

Валюта
230
Вихід іноземного бізнесу із рф продовжує обвалювати курс рубля, - Bloomberg
Вихід іноземного бізнесу із рф продовжує обвалювати курс рубля, - Bloomberg
Іноземний бізнес в рф знову почав продавати свої активи та залишати цей ринок. Такі події негативно вплинули на курс російського рубля.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Серія продажів активів компаніями з країни сприяла ослабленню рубля на 9% щодо долара цього року, що є найгіршим показником серед валют ринків, що розвиваються», — йдеться у матеріалі.
Читайте також
Банк росії та уряд розробляють механізм встановлення ліміту на купівлю валюти іноземними компаніями, що залишають рф. Bloomberg повідомляє, що оскільки в черзі вже знаходиться низка схвалених виходів іноземних фірм, Центральний банк рф хоче уникнути різких стрибків рубля і, отже, планує посилити регулювання.
Місце для вашої реклами
росія, швидше за все, встановлюватиме ліміт на купівлю іноземної валюти за кожною угодою в індивідуальному порядку на етапі узгодження і навряд чи запроваджуватиме якісь загальні правила або оголошуватиме офіційні ліміти.
Читайте також
«Рубль слабшає з початку року, оскільки відновлення обсягів імпорту та серія продажів іноземних активів спонукали попит на іноземну валюту. З іншого боку, доларова ліквідність на московській біржі низька, а доходи від експорту знижуються на тлі масштабних санкцій через агресію проти України», — пише Bloomberg.
За правилами кремля, запровадженими після початку війни проти України, іноземним інвесторам забороняється продавати свої активи у росії без погодження зі спеціальною урядовою комісією. Щоб отримати схвалення, необхідно продавати бізнес зі знижкою не менше 50% від ринкової вартості та сплачувати внесок до бюджету рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.