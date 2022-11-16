Видобуток нафти в росії у 2023 році впаде через відсутність ринків – прогноз МЕА — Finance.ua

Видобуток нафти в росії у 2023 році впаде через відсутність ринків – прогноз МЕА Сьогодні 04:07 — Енергетика

Видобуток нафти в росії у 2023 році впаде через відсутність ринків – прогноз МЕА

росія може зіткнутися з труднощами із пошуку нових ринків для своєї нафти, як тільки набуде чинності заборона на імпорт з Європи, що може призвести до того, що наступного року середній видобуток у країні опуститься нижче 10 млн барелів у день.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

росія перенаправила понад 1 млн барелів на день до Індії, Китаю та Туреччини, оскільки багато її традиційних клієнтів відпали після вторгнення в Україну. Проте потоки до цих країн останнім часом стабілізувалися, що спричиняє чутки про те, що вони, можливо, не зможуть далі нарощувати імпорт. Якщо їх закупівлі залишаться стабільними, решта світу має потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 млн барелів на день до лютого, йдеться у звіті МЕА.

«Ми не думаємо, що це можливо», — йдеться у повідомленні, що передбачає, що до кінця березня росія може втратити близько 2 млн барелів на день видобутку порівняно з довоєнним рівнем, а наступного року видобувати в середньому всього 9,6 млн барелів в день.

Видобуток у росії з січня по жовтень у середньому становив близько 10,7 млн ​​барелів на добу, згідно з розрахунками Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.