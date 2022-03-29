Видобуток газу в Україні через війну знизився на 15%, — Галущенко — Finance.ua
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Видобуток газу в Україні через війну знизився на 15%, — Галущенко

Вчора 09:15Енергетика
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З початку воєнної агресії з боку російської федерації видобуток природного газу в Україні скоротився на 15%.
Відповідну заяву в інтерв’ю «Економічній правді» зробив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Зараз видобуток впав приблизно на 15% по країні. Це якщо брати разом „Укргазвидобування“ та приватні компанії», — повідомив він.
За його словами, «Укргазвидобування» заморозив певні об’єкти в Харківській області, в тій частині, що ближче до сходу.
Галущенко повідомив, що там було кілька ситуацій на перший-другий тиждень війни, коли на Шебелинку почали долітати снаряди, і вони потроху почали консервувати.
«Вони (росіяни — ред.) заходили на кілька газорозподільних станцій. Поки що ми не бачимо будь-яких дій щодо спроби їх пошкодити», — додав міністр.
18 березня ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» повідомило, що внаслідок бойових дій було відключено 42 газорозподільні станції. Загалом в Україні працюють 1395 подібних об’єктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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