Видача тимчасового житла переселенцям: як подати заяву та стати на облік — Finance.ua

Видача тимчасового житла переселенцям: як подати заяву та стати на облік Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Через повномасштабне російське вторгнення багато українців втратили житло — внутрішньо переміщені особи з окупованих територій або яким немає де жити, можуть стати в чергу на отримання тимчасового житла.

Про це розповідає «Апостроф».

Внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї мають право претендувати на отримання житлового приміщення з фонду за місцем перебування у межах території відповідних органів. При цьому, житло має бути не меншим, ніж у розрахунку 6 кв. метрів на одну особу.

Аби людину взяли на облік для отримання тимчасового житла, необхідні наступні документи:

заява;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Варто зазначити, що у разі неможливості подати відповідну заяву особисто, це можуть здійснити представники, уповноважені внутрішньо переміщеною особою, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

Після подання документів, особі видається опис поданих нею документів за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

Далі рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви.

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