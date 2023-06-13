Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: в ЦНАПах з'являться нові послуги для ветеранів — Finance.ua

Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: в ЦНАПах з'являться нові послуги для ветеранів Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Уряд розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг. Зокрема:

офіційно встановити свій статус;

отримати чи замінити посвідчення;

продовжити дію документів;

одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

отримати грошову допомогу чи компенсацію.

«Від першого дня роботи Мінцифра модернізує та розширює мережу ЦНАПів, щоб українці могли швидко отримати якісні держпослуги незалежно від місця проживання. Зараз один із пріоритетів — максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Працюємо над цим разом з Мінветеранів», — зазначили в Мінцифри.

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