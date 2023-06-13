Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: в ЦНАПах з'являться нові послуги для ветеранів — Finance.ua
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Видача посвідчень та призначення грошової допомоги: в ЦНАПах з'являться нові послуги для ветеранів

Особисті фінанси
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Уряд розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
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Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг. Зокрема:
  • офіційно встановити свій статус;
  • отримати чи замінити посвідчення;
  • продовжити дію документів;
  • одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • отримати грошову допомогу чи компенсацію.
«Від першого дня роботи Мінцифра модернізує та розширює мережу ЦНАПів, щоб українці могли швидко отримати якісні держпослуги незалежно від місця проживання. Зараз один із пріоритетів — максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Працюємо над цим разом з Мінветеранів», — зазначили в Мінцифри.
Більше інформації про ветеранські сервіси є на Гіді з державних послуг. Знайти найближчий ЦНАП можна на Мапі центрів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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