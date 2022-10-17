Вибракування транспортного засобу: перелік документів та вартість послуги — Finance.ua
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Вибракування транспортного засобу: перелік документів та вартість послуги

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Вибракування транспортного засобу: перелік документів та вартість послуги
Вибракування транспортного засобу: перелік документів та вартість послуги
Пошкоджене або знищене авто можна вибракувати через сервісний центр МВС.
Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу, повідомляє Головний сервісний центр МВС.
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Послуга надається безоплатно протягом робочого дня з моменту подання документів.
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності);
  • для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення;
  • для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;
  • при викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ — постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

На що необхідно звернути увагу при оформленні каско 🚗

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:
  • подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
  • невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;
  • в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.
Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.

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За матеріалами:
Finance.ua
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