Вибракування транспортного засобу: перелік документів та вартість послуги — Finance.ua

Вибракування транспортного засобу: перелік документів та вартість послуги
Пошкоджене або знищене авто можна вибракувати через сервісний центр МВС.
Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу, повідомляє Головний сервісний центр МВС.
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Послуга надається безоплатно протягом робочого дня з моменту подання документів.
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
- заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
- документ, що посвідчує особу;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);
- номерні знаки (за наявності);
- для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення;
- для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;
- при викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ — постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.
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Перелік підстав для відмови в наданні послуги:
- подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
- невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;
- в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.
Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.
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