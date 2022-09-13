«Ви стали спадкоємцем»: шахраї ошукали мешканця Хмельниччини на 880 тис. грн, пообіцявши спадок мільйонера — Finance.ua

«Ви стали спадкоємцем»: шахраї ошукали мешканця Хмельниччини на 880 тис. грн, пообіцявши спадок мільйонера Вчора 18:00 — Кримінал

Мешканця Хмельниччини ошукали на 880 тис. грн за схемою «ви стали спадкоємцем».

Шахраї надіслали чоловікові повідомлення, що він успадкував 8,5 млн доларів від свого далекого родича з Таїланду. За нібито оформлення документів аферисти вимагали в чоловіка сотні тисяч гривень. Чоловік запідозрив їх у шахрайстві лише тоді, коли сплатив їм 880 тис. грн. Наразі він написав заяву у поліцію, правоохоронці розпочали розслідування.

Про випадок стало відомо у вівторок, 13 вересня, після повідомлення прес-служби Шепетівського райуправління поліції. До правоохоронців звернувся 52-річний ошуканий чоловік. Він розповів, що за місяць перерахував на рахунок шахраїв 880 тис. грн.

Аферисти працювали за популярною схемою «ви стали спадкоємцем».

Через соціальну мережу до чоловіка надійшов лист від нібито іноземного банку. Псевдобанкіри повідомляли, що він став власником 8,5 млн доларів, що залишились у спадок від далекого родича з Таїланду. Щоб переконати жертву у достовірності спадщини, шахраї впродовж місяця надсилали спам-листи, скріншоти фейкових банківських рахунків.

«За класикою, аби отримати бажані мільйони, необхідно заплатити за послуги адвокатів, укласти угоду з банком. За усунення перепон для отримання спадщини шахраї вимагали усе більше і більше. Коли сума дійшла до майже 900 тис. грн потерпілий таки вирішив перевірити інформацію. Як виявилось, усі листи від „доброзичливців“ були вигадкою», — йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.