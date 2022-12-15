Втрати склали 12 млрд грн, або $330 млн: окупанти знищили виробництво на птахофабриці “Чорнобаївська” — Finance.ua

Втрати склали 12 млрд грн, або $330 млн: окупанти знищили виробництво на птахофабриці “Чорнобаївська” Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

Агрохолдинг «Авангард», один з провідних виробників яєць курячих в Україні, повідомляє про наслідки російської агресії для найбільшого у Європі підприємства галузі — птахофабрики «Чорнобаївська». Через дії окупантів фабрика, що була ключовим для Херсонщини виробництвом, розграбована і зруйнована.

Через смерть 4,4 млн птахів ситуація в регіоні кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, здійснений окупантами.

Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації — це надзвичайна подія, фактично екологічне лихо. Це питання стало настільки критичним, що окремо піднімалося на засіданні Генасамблеї ООН.

Після окупації фабрику, що до початку широкомасштабної агресії відігравала визначальну роль в економічному житті Херсонщини, було пограбовано російськими окупантами. Вивезене все цінне, все, що не могли вивезти — пошкодили або знищили. Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або 330 млн доларів США.

В тому числі втрати від загибелі птиці складають близько 0,7 млрд грн, або 20 млн доларів. Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею склав близько 5,8 млрд грн, або 160 млн доларів. Понівечене і вкрадене обладнання на суму близько 5,5 млрд грн, або 150 млн доларів.

Крім того, фактичне знищення ключового для галузі виробництва призвело до нестачі курячих яєць в Україні. Пропозиція на ринку суттєво зменшилась, а ціни виросли. Треба зазначити, що птахофабрика «Чорнобаївська» було одним з найбільших і найсучасніших виробництв в Європі. Втрата такого підприємства — втрата не тільки для виробника. Це втрата для мільйонів споживачів в Україні, адже пропозиція яйця курячого як одного з найдоступніших і найякісніших продуктів харчування суттєво знизилась.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури наразі здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України — екоцид), внаслідок збройної агресії рф проти України та масового обстрілу ворожими військами смт Чорнобаївка.

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